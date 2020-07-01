Более 75% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

14:26 | 8.07.2020

Фото: kdzp.ru

В столице подтвержден 621 новый случай заражения коронавирусом. Уже два месяца средний еженедельный прирост случаев заражения уменьшается.



Среди новых выявленных случаев:



- 10,1% — дети

- 39,7% — от 18 до 45 лет

- 26,9% — от 46 до 65 лет

- 16,3% — от 66 до 79 лет

- 7,0% — старше 80 лет





Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»