Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

12:59 | 2.07.2020

Фото: sochi24.tv

В столице подтверждено 662 новых случая заражения коронавируса. Это примерно в 10 раз меньше, чем на пике эпидемии, 7 мая, когда было зафиксировано 6703 случая коронавируса.



Среди новых выявленных случаев:



- 9,7% — дети

- 42,9% — от 18 до 45 лет

- 31,6% — от 46 до 65 лет

- 11,6% — от 66 до 79 лет

- 4,2% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»