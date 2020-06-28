Более 50% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

15:42 | 29.06.2020

Фото: news.myseldon.com

В столице подтверждено 782 новых случая коронавируса. Это почти в три раза меньше, чем месяц назад, когда было зафиксировано 2332 случая за сутки.



Среди новых выявленных случаев:



- 7,4% — дети

- 42,7% — от 18 до 45 лет

- 31,3% — от 46 до 65 лет

- 11,9% — от 66 до 79 лет

- 6,7% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»