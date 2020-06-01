В Санкт-Петербурге прошло прощание с убитым на Невском проспекте студентом

20:44 | 23.06.2020

Фото: yandex.ru

В соборе Святой Живоначальной Троицы в Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с 24-летним студентом СПбГУ Владиславом Голиковым, которому прострелили голову на Невском проспекте.



Напомним, инцидент произошел 4 июня. Тогда молодой человек потребовал у сотрудников ООО «Ресурс», предлагающей помощь в оформлении медицинских книжек, вернуть деньги за неполученную услугу – 2,5 тысячи рублей. В ответ 42-летний охранник организации Заур Каримов выстрелил в голову молодому человеку из травматического пистолета и скрылся.



Во время заседания об избрании меры пресечения стрелок сказал, что покинул место, чтобы «поставить свечку за здоровье потерпевшего».



Позднее выяснилось, что заявления на контору написали еще минимум 11 человек. Оказалось, что схему мошенники «проворачивают» с 2015 года под прикрытием различных фирм-однодневок.



Правоохранители возбудили два уголовных дела: о покушении на убийство в отношении Каримова и по статье «Мошенничество» в отношении руководителей мошеннической организации.



Отметим, до 4 августа подозреваемый будет находиться под арестом. Организаторы «предоставления услуг» также арестованы.







Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»