На улицах Прикамья раздастся Весть Победы

16:16 | 23.06.2020

24 июня Пермский край примет участие во Всероссийской акции «Весть Победы». В полдень во всех городах региона прозвучат гудки автомобилей, общественного транспорта и других средств передвижения. К акции также планируют присоединиться церкви и соборы с колокольным звоном.



Всероссийская акция «Весть Победы» посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и приурочена к дате проведения первого парада в 1945 году. В честь праздника и в знак приверженности Миру на всей земле в 12 часов местного времени по всей стране после окончания Парада Победы, который пройдет в главном городе страны и в городах воинской славы, одновременно в течение 1 минуты прозвучат праздничные гудки.



Оглашать Пермский край будут все транспортные средства: от личных авто до общественного и делового транспорта, поездов, кораблей. Гудеть также будут заводы и фабрики, шахты и карьеры, буровые и порты, церкви и соборы. Всего в крае примут участие 355 предприятий и организаций, а также аэропорт, железнодорожный вокзал, еще около 100 организаций-перевозчиков.



Жителей Прикамья приглашают присоединиться к акции и ровно в полдень включить сигналы на своих транспортных средствах – тем самым еще раз напомнить себе и окружающим о мире, который оплачен ценой миллионов жизней.



Также участников акции призывают запечатлеть праздничное событие на гаджеты и поделиться радостным событием в соцсетях, используя хештеги: #ВестьПобеды, #радостьпобеды, #годпамятииславы.

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