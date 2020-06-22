В Пермском крае разработаны малые формы занятости детей во время летних каникул

12:29 | 23.06.2020

В связи с переносом начала летней оздоровительной кампании в Пермском крае министерство соцразвития совместно с краевой комиссией по делам несовершеннолетних разработали альтернативные варианты занятости детей во время летних каникул. Это будут малые формы отдыха на открытом воздухе. Такие формы досуга будут организованы при учреждениях образования, спорта и культуры. Вопрос был одобрен на краевом оперштабе по коронавирусу, соответствующие изменения внесены в Указ губернатора об ограничительных мерах.



«Совместно с Роспотребнадзором мы провели большую подготовку, в результате выработали подходы по организации детской занятости при условии выполнения ряда требований, – отмечает заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина. – В частности, численность групп должна быть до 5 человек, продолжительность занятий не более трех часов в день, проведение ежедневного фильтра, организация питьевого режима. Кроме того, должны соблюдаться социальная дистанция, наличие средств индивидуальной защиты, территориальная разобщенности отрядов, занятия будут проводиться на открытом пространстве, то есть на улице. Все эти требования доведены до органов местного самоуправления, учреждения готовы принимать детей».



Для ребят подготовлен комплекс различных мероприятий: спортивные тренировки, викторины, интеллектуальные конкурсы, культурные события и т.д. Такие отряды будут организованы во всех 46 территориях Пермского края. Всего такой формой занятости предполагается охватить более 11 тыс. детей.



Кроме того, для 750 детей, находящихся в социально опасном положении, в этом году стартует проект «Ребята с нашего двора-2020». Продолжительность работы такого отряда составляет 2 недели. Такие добровольные объединения организуются в 13 муниципальных образованиях края, в том числе во всех районах Перми, с привлечением 150 наставников из числа активной молодежи с сертификатами вожатых или педагогов. В одном объединении предполагается тоже не более 5 человек.



Для участников проекта «Ребята с нашего двора» разработан комплекс мероприятий из шести циклов: «Я это мы» – коммуникативные игры и занятия, «Добро не уходит на каникулы» – знакомство с формами добровольческой деятельности, «ВыбираYOU» – тренинги для раскрытия личностного потенциала несовершеннолетнего, «Я познаю Россию» – краеведческие игры и мероприятия, «Наследие» – посещение объектов культуры, исторической памяти, «От души» – организация и проведение праздников и развлекательных игр.



Для того чтобы записаться в отряды, законному представителю ребенка необходимо обратиться в органы местного самоуправления по месту жительства.

© «Вечерние ведомости»