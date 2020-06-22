Общество
11:46 | 23.06.2020
Президент США Дональд Трамп ввел ограничения на выдачу некоторых видов рабочих виз
В документе поясняется, что временных работников часто сопровождают их семьи, многие из которых конкурируют с американскими гражданами на рынке труда. В обычных условиях это может принести экономике пользу, но на фоне пандемии некоторые неиммиграционные визовые программы, представляют угрозу для занятости граждан США, сообщает «Эхо Москвы».
Отмечается, что данный указ не распространяется на тех, кто уже находится в США.
© «Вечерние ведомости»
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