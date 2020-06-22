Президент США Дональд Трамп ввел ограничения на выдачу некоторых видов рабочих виз

11:46 | 23.06.2020

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о приостановке до конца 2020 года выдачи некоторых видов временных рабочих виз, передает «Интерфакс». Также был продлен въезд определенным категориям держателей гринкарт.



В документе поясняется, что временных работников часто сопровождают их семьи, многие из которых конкурируют с американскими гражданами на рынке труда. В обычных условиях это может принести экономике пользу, но на фоне пандемии некоторые неиммиграционные визовые программы, представляют угрозу для занятости граждан США, сообщает «Эхо Москвы».



Отмечается, что данный указ не распространяется на тех, кто уже находится в США.

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