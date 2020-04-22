«Праздник великих и прогрессивных идей»

12:24 | 22.04.2020

Фото m.gazeta.ru

Сергей Удальцов о Ленине: к 150-летию со дня рождения революционера

Ленин и большевики сыграли в российской истории прогрессивную роль, подарив миру прогрессивный советский проект, а без Ленина Россия и вовсе могла бы стать родиной фашизма. Так считает Сергей Удальцов, российский политик, координатор общественного движения «Левый фронт». Публикуем его авторскую колонку.



Ленин – это национальное достояние России и его юбилей должен отмечаться на государственном уровне. Где вы еще найдете нашего соотечественника, который, без преувеличения, на практике перевернул ход развития истории во всем мире, и, параллельно, оставил после себя колоссальное теоретическое наследие, во многом актуальное и сегодня? Аналогичных примеров на ум не приходит. Именно за это сочетание выдающихся теоретических и практических талантов Ленина можно без колебаний назвать великим деятелем мировой истории.



Выдвижение Ленина и большевиков в лидеры политического процесса в революционной России 1917 года никак нельзя считать случайным и ошибочным явлением. Только отведав «план Путина», можно внимать кремлевским оракулам, утверждающим, что в 1917-м большевиками на немецкие деньги был реализован «оранжевый» сценарий. Если же рассуждать трезво, то необходимо признать, что пролетарские массы, ведомые Лениным и большевистской партией, сделали в октябре 17-го то, что не смогли сделать ни царские министры, ни министры Временного правительства – разрешили самые острые, объективно назревшие вопросы своего времени. Именно они дали мир народам, землю крестьянам, власть Советам, самоопределение нациям. Сегодня модно говорить, что Февральская революция была альтернативой Октябрю. На мой взгляд – это откровенное лукавство. Октябрь потому и стал исторической необходимостью, что буржуазия, пришедшая к власти в феврале 1917 года, оказалась несостоятельна в политическом плане. Парадоксальным образом получилось так, что решение объективных задач буржуазной революции осуществили сторонники Ленина.



Также хотелось бы напомнить, что Ленин и большевики победили, проповедуя абсолютно демократические идеи, близкие и понятные гражданам – народовластие, рабочий контроль на производстве, экономика в интересах человека, интернационализм и т.д. Именно это и обеспечило ленинской партии поддержку в массах, без которой они не продержались бы у власти и месяца. Кстати, первые месяцы Советской власти были очень мирными, она установилась на всей территории России практически бескровно, так как Ленин и большевики уловили глубинные настроения народа. Известный русский философ Николай Бердяев, которого никак нельзя причислить к сторонникам Ленина, очень точно высказался по этому поводу: «Только большевизм оказался способным овладеть положением, только он соответствовал массовым инстинктам и реальным соотношениям сил».



Но затем западный капитал направил все свои силы, в том числе военные, на подавление советского проекта, понимая, насколько он опасен для их гегемонии. Ленин и его соратники сразу же столкнулись с огромными проблемами, когда три четверти территории Советской России было просто-напросто оккупировано странами Антанты и Белым движением, которое всецело поддерживал мир капитала. По этим причинам спокойного и планомерного развития Советской республики не получилось, Ленину пришлось создавать мобилизационную модель политико-экономического развития страны, отсюда - и вынужденные ограничения демократических прав, и чрезвычайщина в экономике.



Если бы Ленина не было, то вполне возможно, что именно Россия стала бы родиной фашизма. Черносотенные силы были весьма влиятельны в России того периода, и на фоне распада монархии и недееспособности Временного правительства власть в стране могли взять условные корниловцы, которые установили бы фашистскую диктатуру. Вполне реальный сценарий. Так что Ленин и большевики сыграли в нашей истории весьма прогрессивную роль, подарив миру прогрессивный советский проект.



Безусловно, говоря о Ленине, нельзя не сказать о духовном содержании реализованных им и его соратниками преобразований. Лично я воспринимаю советский проект как триумф величия человеческого духа. Такого масштабного «выхода за рамки», «заглядывания за горизонт», пожалуй, больше в истории не наблюдается. Была поставлена глобальная задача – воспитать «нового человека», который поднимется выше своих животных инстинктов, будет развиваться духовно, заботиться не только о себе, но и о ближних, помогать слабым, всему обществу. И в конце концов, станет Человеком с большой буквы. Надо признать, что в этом направлении были достигнуты значительные успехи, недаром советского человека отличали многие позитивные и гуманные особенности. Могу судить об этом на примере своих родителей.



Формирование «нового человека» - трудный и болезненный процесс. Старые обычаи и порядки тянут назад, в болото потребительства и обывательщины. Во многом, именно поэтому советский проект забуксовал и потерпел временное поражение. Поэтому так много сегодня ненавистников Ленина среди класса новоявленной российской буржуазии, которая не скупится на антиленискую пропаганду.



Но именно это делает наследие Ленина еще более актуальным, так как власть капитала вновь по всему миру загоняет трудящихся в униженное и бесправное положение. Поэтому сейчас, как и 100 лет назад, ленинские идеи опять будоражат умы людей и зовут их на борьбу с неравенством и несправедливостью, которыми переполнена наша жизнь в современной олигархической России.



Надо сказать откровенно, что на фоне сегодняшней вселенской суеты во имя денежных знаков, на фоне безликих президентов и депутатов - Ленин выглядят настоящим титаном. Поэтому 22 апреля мы отметим как больший праздник – праздник великих и прогрессивных идей. И мы просто обязаны сделать все, чтобы эти идеи снова стали двигателем преобразований в национальном и мировом масштабе.

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