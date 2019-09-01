В Курганской области столкнулись Mercedes-Benz и Chevrolet Cruze: оба водителя были пьяными

16:37 | 9.09.2019

В Щучанском районе Курганской области вечером 7 сентября на 13 километре дороги Щучье — Сафакулево — Сухоборское — Яковлевка столкнулись два легковых автомобиля.



По информации регионального УГИБДД УМВД России, 32-летний житель Республики Башкортостан на автомобиле Mercedes-Benz ML 350 выехал на встречную полосу и столкнулся Chevrolet Cruze KL1J. За рулем встречной легковушки сидел 52-летний житель Щучанского района. Оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения.



В результате аварии травмы водитель и 52-летняя пассажирка Chevrolet. Женщина не была пристегнута ремнем безопасности. Они нуждаются в амбулаторном лечении. Водитель кроссовера Mercedes-Benz не пострадал.

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