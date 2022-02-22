Политолог Мошкин: «То, что случилось сегодня утром, — историческая ошибка президента»
Россия и мир, тексты
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Доктор политических наук, политолог Сергей Мошкин прокомментировал «Вечерним ведомостям» сегодняшнюю спецоперацию российских войск на территории Украины и сделал прогноз, к каким последствиям это может привести.
— Как вы можете прокомментировать случившееся сегодня утром?
— На мой взгляд, то, что произошло сегодня утром, это, по всем нормам международного права, акт прямой агрессии со стороны Российской Федерации в отношении суверенной Украины.
— Какие могут быть последствия у этой спецоперации, кроме санкций, на которые, как на днях выразились в Совфеде, уже никто не обращает внимания?
—Санкции — вещь, конечно, важная, но не самая трагичная. Будут убитые, будут раненые. Как со стороны военных, так и среди гражданского населения. Это будет кровь русских парней. Это будет кровь парней украинских. Это самое страшное. Нас ждут на многие годы открытые незаживающие раны между двумя еще недавно самыми близкими, самыми дружными народами.
— Что могут сейчас сделать (и могут ли вообще) граждане Украины и России, которые не хотят воевать?
— Это самый сложный вопрос. Потому что фактически россияне абсолютно беспомощны в этой истории, у нас практически нет инструментов, чтобы повлиять на власть. Кроме того, чтобы говорить об этом, возмущаться этим…
Что касается украинцев, то у меня складывается ощущение, что они готовы с оружием в руках защищать свою землю, это правда. Они мобилизованы, они понимают, что им придется вести оборонительную войну. Так что в этой истории поведение россиян и украинцев совершенно разное…
— Надолго затянется конфликт?
— По горячей стадии пока судить сложно, но очевидно, что восстанавливать доверие между народами придется очень и очень долго. Не одному поколению. Этот тот самый случай, когда дружеские отношения можно испортить за один раз, хотя у нас этот «раз» длится уже 8 лет, начиная с Крыма.
Понадобятся годы, чтобы восстанавливать отношения, зализывать раны и находить возможности протянуть другу другу руки.
— Как бы вы оценили действия верховного главнокомандующего в последние дни?
— Я думаю, что президент пошел на эти крайние меры всё-таки для того, чтобы сменить режим в Киеве. Как он собирается это делать, я не представляю. Но никаких других внятных объяснений этому нет. Вызвать вторжением народное возмущение на Украине против Зеленского? Но у Зеленского сегодня самые высокие рейтинги среди украинских политиков. Его рейтинги, конечно, подсели за годы его правления, но он по-прежнему самый популярный в стране, и если бы сейчас провели выборы, то он бы их выиграл. По крайней мере, в первом туре. Более того, сейчас украинский народ сплотится под угрозой войны…
Путин, начиная с 2013 года, пытался каким-то образом сменить режим и поставить у власти пророссийские группы, чтобы отвратить Украину от контактов с ЕС и НАТО. Янукович тогда заявил, что не будет никакой ассоциации с ЕС, будем дружить с Россией. Это и была причина майдана, если вы помните. Народ возмутился. Сейчас эта история по-прежнему в макро-аспекте продолжается.
Цель Путина в любом случае не позволить уйти Украине на запад со всеми вытекающими — вступить в НАТО, в ЕС. Хотя на повестке дня эти вопросы как решенные не стоят, но тенденция очевидна. Поэтому Путин пошел на крайние безумные, на мой взгляд, меры.
К успеху это не приведет, а приведет, как это всегда бывает у Путина, к противоположному результату. Сейчас будет оказана военная и техническая помощь НАТО Украине, даже сомневаться в этом не приходится. Блок НАТО будет занимать более активную позицию. ЕС, несмотря на еще вчерашние экономические противоречия, в частности, из-за «Северного потока», сегодня выражает уже консолидированную позицию.
Получится прямо противоположный желаемому для Путина результат. Это скажется на нашей экономике, уровне жизни и отразится на и без того технологическом цивилизационном отставании. На самом деле то, что случилось утром, — это цивилизационная, историческая ошибка Путина.
— Как вы можете прокомментировать случившееся сегодня утром?
— На мой взгляд, то, что произошло сегодня утром, это, по всем нормам международного права, акт прямой агрессии со стороны Российской Федерации в отношении суверенной Украины.
— Какие могут быть последствия у этой спецоперации, кроме санкций, на которые, как на днях выразились в Совфеде, уже никто не обращает внимания?
—Санкции — вещь, конечно, важная, но не самая трагичная. Будут убитые, будут раненые. Как со стороны военных, так и среди гражданского населения. Это будет кровь русских парней. Это будет кровь парней украинских. Это самое страшное. Нас ждут на многие годы открытые незаживающие раны между двумя еще недавно самыми близкими, самыми дружными народами.
— Что могут сейчас сделать (и могут ли вообще) граждане Украины и России, которые не хотят воевать?
— Это самый сложный вопрос. Потому что фактически россияне абсолютно беспомощны в этой истории, у нас практически нет инструментов, чтобы повлиять на власть. Кроме того, чтобы говорить об этом, возмущаться этим…
Что касается украинцев, то у меня складывается ощущение, что они готовы с оружием в руках защищать свою землю, это правда. Они мобилизованы, они понимают, что им придется вести оборонительную войну. Так что в этой истории поведение россиян и украинцев совершенно разное…
— Надолго затянется конфликт?
— По горячей стадии пока судить сложно, но очевидно, что восстанавливать доверие между народами придется очень и очень долго. Не одному поколению. Этот тот самый случай, когда дружеские отношения можно испортить за один раз, хотя у нас этот «раз» длится уже 8 лет, начиная с Крыма.
Понадобятся годы, чтобы восстанавливать отношения, зализывать раны и находить возможности протянуть другу другу руки.
— Как бы вы оценили действия верховного главнокомандующего в последние дни?
— Я думаю, что президент пошел на эти крайние меры всё-таки для того, чтобы сменить режим в Киеве. Как он собирается это делать, я не представляю. Но никаких других внятных объяснений этому нет. Вызвать вторжением народное возмущение на Украине против Зеленского? Но у Зеленского сегодня самые высокие рейтинги среди украинских политиков. Его рейтинги, конечно, подсели за годы его правления, но он по-прежнему самый популярный в стране, и если бы сейчас провели выборы, то он бы их выиграл. По крайней мере, в первом туре. Более того, сейчас украинский народ сплотится под угрозой войны…
Сергей Мошкин. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Путин, начиная с 2013 года, пытался каким-то образом сменить режим и поставить у власти пророссийские группы, чтобы отвратить Украину от контактов с ЕС и НАТО. Янукович тогда заявил, что не будет никакой ассоциации с ЕС, будем дружить с Россией. Это и была причина майдана, если вы помните. Народ возмутился. Сейчас эта история по-прежнему в макро-аспекте продолжается.
Цель Путина в любом случае не позволить уйти Украине на запад со всеми вытекающими — вступить в НАТО, в ЕС. Хотя на повестке дня эти вопросы как решенные не стоят, но тенденция очевидна. Поэтому Путин пошел на крайние безумные, на мой взгляд, меры.
К успеху это не приведет, а приведет, как это всегда бывает у Путина, к противоположному результату. Сейчас будет оказана военная и техническая помощь НАТО Украине, даже сомневаться в этом не приходится. Блок НАТО будет занимать более активную позицию. ЕС, несмотря на еще вчерашние экономические противоречия, в частности, из-за «Северного потока», сегодня выражает уже консолидированную позицию.
Получится прямо противоположный желаемому для Путина результат. Это скажется на нашей экономике, уровне жизни и отразится на и без того технологическом цивилизационном отставании. На самом деле то, что случилось утром, — это цивилизационная, историческая ошибка Путина.
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