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В Амурской области задержан директор рудника «Пионер», где произошло обрушение
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Амурской области задержан управляющий директор рудника «Пионер», его подозревают в нарушении требований безопасности при производстве работ.
Обрушение породы, напомним, произошло неделю назад. «По данным следствия, вечером 18 марта при производстве работ в горной выработке подземного рудника на территории Зейского муниципального округа произошло обрушение породы, в результате чего работники подрядной организации оказались заблокированы в шахте», — сообщает региональное управление СК.
Под завалами находятся 13 работников, связи с ними до сих пор нет.
«Спасательные работы продолжаются. О судьбе заблокированных в шахте рабочих до настоящего времени ничего не известно», — добавили в управлении.
СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что обвал на руднике расширяется, за последние сутки рухнула еще тысяча кубометров горной массы.
Обрушение породы, напомним, произошло неделю назад. «По данным следствия, вечером 18 марта при производстве работ в горной выработке подземного рудника на территории Зейского муниципального округа произошло обрушение породы, в результате чего работники подрядной организации оказались заблокированы в шахте», — сообщает региональное управление СК.
Под завалами находятся 13 работников, связи с ними до сих пор нет.
«Спасательные работы продолжаются. О судьбе заблокированных в шахте рабочих до настоящего времени ничего не известно», — добавили в управлении.
СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что обвал на руднике расширяется, за последние сутки рухнула еще тысяча кубометров горной массы.
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