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СМИ: в Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве.
Об этом ее мама рассказала агентству РИА Новости. По словам матери, камеры зафиксировали, как спортсменка зашла в парк. К поискам подключили кинолога с собакой.
По информации телеграм-канала Baza, спортсменка пропала вечером 28 августа. Во вторник на Покровской набережной якобы были обнаружены вещи девушки.
Канал утверждает, что фигуристка пропала после ссоры с тренером. Сообщается, что с собой у неё был телефон, планшет и рюкзак темно-синего цвета.
СК начал доследственную проверку после безвестного исчезновения девушки.
Алина Горбачева — чемпионка России среди юниоров, ей 16 лет.
Об этом ее мама рассказала агентству РИА Новости. По словам матери, камеры зафиксировали, как спортсменка зашла в парк. К поискам подключили кинолога с собакой.
По информации телеграм-канала Baza, спортсменка пропала вечером 28 августа. Во вторник на Покровской набережной якобы были обнаружены вещи девушки.
Канал утверждает, что фигуристка пропала после ссоры с тренером. Сообщается, что с собой у неё был телефон, планшет и рюкзак темно-синего цвета.
СК начал доследственную проверку после безвестного исчезновения девушки.
Алина Горбачева — чемпионка России среди юниоров, ей 16 лет.
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