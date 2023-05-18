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В Киргизии на митинг вышли люди, которым не понравилось интервью журналиста госканала с экс-президентами
Россия и мир
Архивное фото. Дмитрий Медведев и президент Киргизии Курманбек Бакиев в 2009 году. Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
В Киргизии к зданию парламента на митинг вышли люди в знак протеста против того, что журналист главного государственного канала взял интервью у двух бывших президентов — Бакиева и Акаева.
Участники митинга считают, что «в стране идет попытка реабилитации Бакиева», пишет Sputnik Кыргызстан. По данным СМИ, у здания парламента собрались участники двух революций (апрельской 2010 года и мартовской 2005 года), а также их родственники.
Интервью с Бакиевым было опубликовано в интернете и вызвало скандал, возмущение высказали ряд депутатов. Некоторые депутаты также предположили, что «Национальный телеканал начал процесс реабилитации Бакиевых».
С экс-президентом говорил журналист НТРК, председатель Народного курултая Кадыр Кошалиев. Сообщается, что специально для разговора он поехал в Минск на встречу с Бакиевым. Между тем, телеканал заявил, что это интервью снято по личной инициативе Кошалиева и с руководством не согласовывалось, пишет Sputnik. Во вторник, 23 мая, стало известно, что журналист на фоне скандала уволился по собственному желанию. Добавим, что уволить сотрудника госканала потребовали протестующие у парламента.
В администрации президента отреагировали на скандал и попросили «не политизировать ситуацию». Интервью назвали «личным выбором» журналиста и «творческим поиском».
По данным СМИ, недавно также было опубликовано интервью журналиста с бывшим президентом Аскаром Акаевым.
Курманбек Бакиев возглавлял республику с 2005 по 2010 год, он был свергнут оппозицией в ходе так называемой «апрельской революции» в 2010 году и покинул страну. Недовольство людей вызвала тяжелая социально-экономическая ситуация в стране. В результате массовых беспорядков и столкновений с силовиками тогда погибли более 80 человек, около 1500 пострадали.
Предыдущий президент — Аскар Акаев — также был вынужден покинуть пост после массовых протестов в марте 2005 года (так называемая «тюльпановая революция»). По информации местных СМИ, Акаев вместе с супругой якобы на днях прибыл в страну.
Участники митинга считают, что «в стране идет попытка реабилитации Бакиева», пишет Sputnik Кыргызстан. По данным СМИ, у здания парламента собрались участники двух революций (апрельской 2010 года и мартовской 2005 года), а также их родственники.
Интервью с Бакиевым было опубликовано в интернете и вызвало скандал, возмущение высказали ряд депутатов. Некоторые депутаты также предположили, что «Национальный телеканал начал процесс реабилитации Бакиевых».
С экс-президентом говорил журналист НТРК, председатель Народного курултая Кадыр Кошалиев. Сообщается, что специально для разговора он поехал в Минск на встречу с Бакиевым. Между тем, телеканал заявил, что это интервью снято по личной инициативе Кошалиева и с руководством не согласовывалось, пишет Sputnik. Во вторник, 23 мая, стало известно, что журналист на фоне скандала уволился по собственному желанию. Добавим, что уволить сотрудника госканала потребовали протестующие у парламента.
В администрации президента отреагировали на скандал и попросили «не политизировать ситуацию». Интервью назвали «личным выбором» журналиста и «творческим поиском».
По данным СМИ, недавно также было опубликовано интервью журналиста с бывшим президентом Аскаром Акаевым.
Курманбек Бакиев возглавлял республику с 2005 по 2010 год, он был свергнут оппозицией в ходе так называемой «апрельской революции» в 2010 году и покинул страну. Недовольство людей вызвала тяжелая социально-экономическая ситуация в стране. В результате массовых беспорядков и столкновений с силовиками тогда погибли более 80 человек, около 1500 пострадали.
Предыдущий президент — Аскар Акаев — также был вынужден покинуть пост после массовых протестов в марте 2005 года (так называемая «тюльпановая революция»). По информации местных СМИ, Акаев вместе с супругой якобы на днях прибыл в страну.
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