В Лос-Анджелесе назвали победителей церемонии «Оскар»

Аля Трынова © Вечерние ведомости

На 95-й церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе назвали победителей.В номинации «Лучший фильм года» победа досталась фильму «Всё везде и сразу» (режиссеры — Дэниел Шайнерт и Дэн Кван). Фильм был представлен в 11 категориях. Кроме главной награды, картина получила «Оскар», в том числе, за режиссуру, главную женскую роль (Мишель Йео), лучшую актрису второго плана (Джейми Ли Кёртис), сценарий, монтаж.В категории «Лучший полнометражный документальный фильм» победителем стал фильм о российском политике «Навальный»*. На церемонию вручения приехала семья оппозиционера, который сейчас находится в колонии.Лучшая актриса: Мишель Йео («Все везде и сразу»)Лучший актер: Брендан Фрейзер («Кит»)Лучший фильм на иностранном языке: «На Западном фронте без перемен» (Германия)Лучший адаптированный сценарий: «Говорят женщины»Лучший документальный короткометражный фильм: «Заклинатели слонов»Лучший игровой короткометражный фильм: «Прощание по-ирландски»Лучший анимационный фильм: «Пиноккио Гильермо дель Торо»Лучшая песня: Naatu Naatu («RRR: Рядом ревет революция»).