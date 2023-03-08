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В Лос-Анджелесе назвали победителей церемонии «Оскар»
Россия и мир
Фото: скриншот трансляции
На 95-й церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе назвали победителей.
В номинации «Лучший фильм года» победа досталась фильму «Всё везде и сразу» (режиссеры — Дэниел Шайнерт и Дэн Кван). Фильм был представлен в 11 категориях. Кроме главной награды, картина получила «Оскар», в том числе, за режиссуру, главную женскую роль (Мишель Йео), лучшую актрису второго плана (Джейми Ли Кёртис), сценарий, монтаж.
В категории «Лучший полнометражный документальный фильм» победителем стал фильм о российском политике «Навальный»*. На церемонию вручения приехала семья оппозиционера, который сейчас находится в колонии.
Некоторые победители:
Лучшая актриса: Мишель Йео («Все везде и сразу»)
Лучший актер: Брендан Фрейзер («Кит»)
Лучший фильм на иностранном языке: «На Западном фронте без перемен» (Германия)
Лучший адаптированный сценарий: «Говорят женщины»
Лучший документальный короткометражный фильм: «Заклинатели слонов»
Лучший игровой короткометражный фильм: «Прощание по-ирландски»
Лучший анимационный фильм: «Пиноккио Гильермо дель Торо»
Лучшая песня: Naatu Naatu («RRR: Рядом ревет революция»).
*включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
В номинации «Лучший фильм года» победа досталась фильму «Всё везде и сразу» (режиссеры — Дэниел Шайнерт и Дэн Кван). Фильм был представлен в 11 категориях. Кроме главной награды, картина получила «Оскар», в том числе, за режиссуру, главную женскую роль (Мишель Йео), лучшую актрису второго плана (Джейми Ли Кёртис), сценарий, монтаж.
В категории «Лучший полнометражный документальный фильм» победителем стал фильм о российском политике «Навальный»*. На церемонию вручения приехала семья оппозиционера, который сейчас находится в колонии.
Некоторые победители:
Лучшая актриса: Мишель Йео («Все везде и сразу»)
Лучший актер: Брендан Фрейзер («Кит»)
Лучший фильм на иностранном языке: «На Западном фронте без перемен» (Германия)
Лучший адаптированный сценарий: «Говорят женщины»
Лучший документальный короткометражный фильм: «Заклинатели слонов»
Лучший игровой короткометражный фильм: «Прощание по-ирландски»
Лучший анимационный фильм: «Пиноккио Гильермо дель Торо»
Лучшая песня: Naatu Naatu («RRR: Рядом ревет революция»).
*включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
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