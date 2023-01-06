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Хинштейн: в России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
В России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ, утверждает глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
По его словам, дело возбуждено в отношении книжного издательства. «Стало известно о первом деле, возбуждённом по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Его возбудили после моих запросов в отношении скандально-известного издательства «Попкорн букс». Как следует из ответа МВД на мой запрос, дело по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) возбуждено ОМВД "Гольяново" 28 декабря. Одновременно дело возбуждено и по ст. 20.1 (мелкое хулиганство)», — написал депутат в телеграм-канале.
Хинштейн назвал издательство «одним из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России».
«После вступления в декабре в силу наших законов о запрете ЛГБТ-пропаганды "Попкорн букс" не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры», — добавил депутат.
По его словам, дело возбуждено в отношении книжного издательства. «Стало известно о первом деле, возбуждённом по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Его возбудили после моих запросов в отношении скандально-известного издательства «Попкорн букс». Как следует из ответа МВД на мой запрос, дело по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) возбуждено ОМВД "Гольяново" 28 декабря. Одновременно дело возбуждено и по ст. 20.1 (мелкое хулиганство)», — написал депутат в телеграм-канале.
Хинштейн назвал издательство «одним из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России».
«После вступления в декабре в силу наших законов о запрете ЛГБТ-пропаганды "Попкорн букс" не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры», — добавил депутат.
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