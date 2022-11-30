В омском селе Пикетное произошел взрыв в школьной котельной, кочегар в тяжелом состоянии
Россия и мир
Фото: СУ СКР по Омской области
В омском селе Пикетное ЧП в школьной котельной. Из-за разрыва парового котла серьезно пострадал 60-летний кочегар. Он в тяжелом состоянии находится в ожоговом центре.
«По версии следствия, днем 3 декабря в школьной котельной, расположенной в селе Пикетное Марьяновского района Омской области, произошло кратковременное отключение электроэнергии, в результате чего перестали работать насосы, обеспечивающие циркуляцию воды, вследствие чего поднялось давление в паровом котле, топившемся углем, по каким-то причинам не сработали предохранительные клапаны и разорвался котел», — сообщили в региональном СУ СК.
Следователи выясняют причины аварии, допрашивают работников и очевидцев.
Возбуждено уголовное дело по факту получения кочегаром котельной тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 143 УК РФ, нарушение требований охраны труда).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП
05 декабря 2022
05 декабря 2022
В Екатеринбурге осудят машиниста экскаватора за ДТП, в котором пострадал водитель мопеда
05 декабря 2022
05 декабря 2022
На Сибирском тракте в ДТП пострадала 15-летняя пассажирка такси
05 декабря 2022
05 декабря 2022