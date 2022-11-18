Суд полностью оправдал художницу Юлию Цветкову*
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Суд окончательно оправдал художницу и активистку Юлию Цветкову*. Об этом сообщается в телеграм-канале, который был создан в ее поддержку.
Хабаровский краевой суд отклонил жалобу прокуратуры по делу художницы из Комсомольска-на-Амуре.
Напомним, 15 июля Центральный суд Комсомольска-на-Амуре её оправдал по реабилитирующим основаниям. «Процесс длинною в 3 года завершился победой стороны защиты. Радуемся, но пока не окончательно», — писала в соцсетях мама художницы, уточнив, что прокуратура может пойти в апелляцию.
Прокуратура обжаловала решение суда 22 июля.
Цветкову* обвиняли по громкому делу о распространении порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК) из-за публикации рисунков во «ВКонтакте». Художница стала фигуранткой уголовного дела в 2019 году.
В поддержку Юлии Цветковой выступали многие известные люди, в том числе Владимир Познер, Рената Литвинова, Максим Матвеев. В городах России и мира проходили многочисленные акции и пикеты. В 2020 году омбудсмен Татьяна Москалькова заявляла, что возьмет дело художницы на контроль.
Ранее прокурор запрашивал для нее три года и два месяца колонии общего режима.
* Внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
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