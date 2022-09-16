СМИ: заседание по апелляции депутата Горинова пройдет в закрытом режиме
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
У здания Мосгорсуда в эти минуты собрались журналисты и те, кто хочет высказать свою поддержку депутату Алексею Горинову, который в июле был осужден на семь лет по статье 207.3 УК.
Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор должно состояться в ближайшее время. Между тем, судебные приставы ограничили вход в здание. Как сообщается в телеграм-канале в поддержку депутата, приставы не пускают даже его жену и сына.
Издание Sota со ссылкой на пресс-службу суда пишет, что заседание пройдет в закрытом режиме.
Алексей Горинов, муниципальный депутат Красносельского района Москвы, был осужден 8 июля 2022 года по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) на семь лет лишения свободы. Он стал первым, кто получил по этой статье реальное наказание в виде лишения свободы.
Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор должно состояться в ближайшее время. Между тем, судебные приставы ограничили вход в здание. Как сообщается в телеграм-канале в поддержку депутата, приставы не пускают даже его жену и сына.
Издание Sota со ссылкой на пресс-службу суда пишет, что заседание пройдет в закрытом режиме.
Алексей Горинов, муниципальный депутат Красносельского района Москвы, был осужден 8 июля 2022 года по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) на семь лет лишения свободы. Он стал первым, кто получил по этой статье реальное наказание в виде лишения свободы.
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