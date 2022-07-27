В России за «дискредитацию ВС» впервые оштрафован профсоюз, штраф — 500 тысяч рублей
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Таганский районный суд Москвы оштрафовал Профсоюз журналистов и работников СМИ на 500 тысяч рублей по статье о «дискредитации ВС» (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом в телеграм-канале сообщил Центр защиты прав СМИ*.
По данным правозащитников, в России впервые по этой статье к ответственности привлекли профессиональный союз. Он получил максимальный штраф для юридических лиц по этому нарушению.
Руководство Профсоюза на суд не пришло, сообщает Sota. По данным издания, адвокат Максим Крупский, который защищает организацию журналистов, назвал решение «политическим заказом» и заявил, что оно будет обжаловано.
Sota сообщает, что поводом для штрафа стали две публикации о событиях на Украине.
Добавим, что сегодня Мосгорсуд будет рассматривать иск прокурора Москвы о ликвидации Профсоюза. По мнению медиаюристов Центра защиты прав СМИ*, основания для ликвидации «заключаются, по сути, в том, что организация защищала права журналистов в России». Ранее сопредседатель Профсоюза Софья Русова сообщила «Вечерним ведомостям», что они намерены пройти все судебные инстанции и попытаться сохранить организацию.
Напомним, 11 июля прокуратура Москвы потребовала ликвидировать межрегиональную общественную организацию «Профсоюз журналистов и работников СМИ».
В мае прокуратура провела проверку в организации. От журналистов, помимо финансовой отчетности и уставных документов, потребовали предоставить подробную информацию о проводимых мероприятиях и тексты выступлений в СМИ с 2019 года по настоящее время.
* Внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
По данным правозащитников, в России впервые по этой статье к ответственности привлекли профессиональный союз. Он получил максимальный штраф для юридических лиц по этому нарушению.
Руководство Профсоюза на суд не пришло, сообщает Sota. По данным издания, адвокат Максим Крупский, который защищает организацию журналистов, назвал решение «политическим заказом» и заявил, что оно будет обжаловано.
Sota сообщает, что поводом для штрафа стали две публикации о событиях на Украине.
Добавим, что сегодня Мосгорсуд будет рассматривать иск прокурора Москвы о ликвидации Профсоюза. По мнению медиаюристов Центра защиты прав СМИ*, основания для ликвидации «заключаются, по сути, в том, что организация защищала права журналистов в России». Ранее сопредседатель Профсоюза Софья Русова сообщила «Вечерним ведомостям», что они намерены пройти все судебные инстанции и попытаться сохранить организацию.
Напомним, 11 июля прокуратура Москвы потребовала ликвидировать межрегиональную общественную организацию «Профсоюз журналистов и работников СМИ».
В мае прокуратура провела проверку в организации. От журналистов, помимо финансовой отчетности и уставных документов, потребовали предоставить подробную информацию о проводимых мероприятиях и тексты выступлений в СМИ с 2019 года по настоящее время.
* Внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
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