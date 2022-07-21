В Коми на фоне массовых протестов жителей власти расторгли договор с арендатором лесного участка
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Коми на фоне массовых протестов против вырубки лесов власти региона расторгли договор с арендатором лесного участка.
Официально причиной расторжения договора называют задолженность по арендной плате, однако активисты уверены, что таким образом власти выступили в поддержку жителей, недовольных вырубкой деревьев возле населенных пунктов.
«С ООО "Сыктывкар Строй Сервис Ресурс" — арендатором участка "Пычим - 2" — был расторгнут договор аренды. Причина — грубое нарушение условий договора аренды лесного участка: у арендатора возникла задолженность по арендной плате в сумме, превышающей 1 млн рублей», — говорится в сообщении Минприроды Коми по итогам заседания, в котором приняли участие природоохранная прокуратура, УФНС и УФССП.
В июне в местных СМИ появились сообщения о массовой вырубке леса в Пычимском бору. В понедельник 25 июля в Сыктывкаре состоялся пикет в защиту лесов у поселков Язель и Пычим, где собираются создать песчаный карьер, а также против вырубки беломошных боров (сосновый бор, растущий на почве, покрытой светлым мхом, ягелем — прим. ред.). По данным экологической организации «Комитет защиты Вычегды», во время пикета активисты собрали несколько сотен подписей.
Акции протеста против вырубки лесов возле населенных пунктов продолжаются в Коми с сентября 2021 года. По данным общественников, за это время свою позицию выразили около 10 тысяч жителей, были собраны подписи, направлены обращения.
Жители региона опасаются, что из-за уничтожения лесов они могут лишиться мест для отдыха, а также традиционных мест сбора ягод и грибов.
Активисты намерены продолжать мероприятия в защиту лесов Коми в рамках закона, говорится в сообщении экологической организации.
Официально причиной расторжения договора называют задолженность по арендной плате, однако активисты уверены, что таким образом власти выступили в поддержку жителей, недовольных вырубкой деревьев возле населенных пунктов.
«С ООО "Сыктывкар Строй Сервис Ресурс" — арендатором участка "Пычим - 2" — был расторгнут договор аренды. Причина — грубое нарушение условий договора аренды лесного участка: у арендатора возникла задолженность по арендной плате в сумме, превышающей 1 млн рублей», — говорится в сообщении Минприроды Коми по итогам заседания, в котором приняли участие природоохранная прокуратура, УФНС и УФССП.
В июне в местных СМИ появились сообщения о массовой вырубке леса в Пычимском бору. В понедельник 25 июля в Сыктывкаре состоялся пикет в защиту лесов у поселков Язель и Пычим, где собираются создать песчаный карьер, а также против вырубки беломошных боров (сосновый бор, растущий на почве, покрытой светлым мхом, ягелем — прим. ред.). По данным экологической организации «Комитет защиты Вычегды», во время пикета активисты собрали несколько сотен подписей.
Акции протеста против вырубки лесов возле населенных пунктов продолжаются в Коми с сентября 2021 года. По данным общественников, за это время свою позицию выразили около 10 тысяч жителей, были собраны подписи, направлены обращения.
Жители региона опасаются, что из-за уничтожения лесов они могут лишиться мест для отдыха, а также традиционных мест сбора ягод и грибов.
Активисты намерены продолжать мероприятия в защиту лесов Коми в рамках закона, говорится в сообщении экологической организации.
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