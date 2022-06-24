Евгений Ройзман сообщил, что семье многодетных глухонемых из Екатеринбурга закрыли ипотеку

21.25 Вторник, 28 июня 2022
Россия и мир
Фото: соцсети Евгения Ройзмана
Евгений Ройзман написал в соцсетях, что семье Брагиных, которую банк по суду мог выселить из квартиры, закрыли ипотеку. Напомним, за долги по кредиту семья глухонемых из Екатеринбурга могла остаться без единственного жилья.

«Всё, закрыли семье ипотеку. Алексей не ожидал, растерялся, чуть не заплакал», — написал Евгений Ройзман. Также он добавил, что Фонд поможет маленькому сыну Алексея — Макару, он единственный в семье иногда может услышать некоторые громкие звуки. «Есть шанс, что он будет слышать и сможет говорить», — сообщил Ройзман и поблагодарил всех, кто участвовал в сборе средств.

Алексей Брагин написал журналисту «Вечерних ведомостей», что не ожидал такой поддержки (и признался, что у него до сих пор дрожат руки от волнения). «Я очень переживал за семью. Я не привык просить помощи. Но то, что люди откликнулись и помогли нам всего за несколько часов, это просто чудо. Мне до сих пор не верится», — написал Алексей и просил передать слова благодарности всем, кто ему помог. Он пишет, что прочитал много негативных комментариев в последнее время и из-за обидных слов не спал ночами, но все-таки постарался обращать внимание только на добрые слова поддержки. По его словам, хороших людей «всё-таки больше».

Напомним, деньги на помощь многодетной семье глухонемых Брагиных удалось собрать за несколько часов. Помощник Евгения Ройзмана Лейла Гусейнова рассказала «Вечерним ведомостям», что это самый короткий в истории фонда Ройзмана срок, за который удавалось собрать подобную сумму – было собрано почти шесть миллионов рублей при необходимых трёх. В фонде будут решать, на какие благотворительные цели направить оставшиеся средства.

Об истории семьи Брагиных мы подробно писали на veved.ru.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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