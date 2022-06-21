В Ижевске задержан президент адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В Ижевске задержали адвоката Дмитрия Талантова. Об этом он сообщил в соцсетях.
Адвокат написал, что его везут в Следственный комитет. Причины задержания неизвестны.
Дмитрий Талантов — президент адвокатской палаты Удмуртской Республики, также он один из адвокатов журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют по статье о госизмене.
Напомним, в прошлом году один из адвокатов Сафронова был внесен в реестр иноагентов, он покинул Россию. Еще один адвокат журналиста в прошлом году также покинул страну после того, как против него было начато дисциплинарное производство.
UPD. По данным телеграм-канала Sota, на Дмитрия Талантова заведено уголовное дело. В его квартире проходит обыск.
Адвокат написал, что его везут в Следственный комитет. Причины задержания неизвестны.
Дмитрий Талантов — президент адвокатской палаты Удмуртской Республики, также он один из адвокатов журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют по статье о госизмене.
Напомним, в прошлом году один из адвокатов Сафронова был внесен в реестр иноагентов, он покинул Россию. Еще один адвокат журналиста в прошлом году также покинул страну после того, как против него было начато дисциплинарное производство.
UPD. По данным телеграм-канала Sota, на Дмитрия Талантова заведено уголовное дело. В его квартире проходит обыск.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».