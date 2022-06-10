Суд в Москве заменил наказание Кире Ярмыш на реальный срок в колонии
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мещанский суд Москвы заменил ограничение свободы на реальный срок в колонии пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш.
«Только что суд заменил мне ограничение свободы на колонию общего режима по "санитарному делу"», — написала Ярмыш в соцсетях. Она добавила, что теперь перестанет «чувствовать себя белой вороной в компании коллег, половина из которых уже была заочно арестована».
Суд назначил ей девять месяцев в исправительной колонии общего режима.
Напомним, в августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Киру Ярмыш к 1,5 года ограничения свободы за «подстрекательство к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции». После приговора Ярмыш покинула Россию. В марте МВД объявило ее в розыск.
«Только что суд заменил мне ограничение свободы на колонию общего режима по "санитарному делу"», — написала Ярмыш в соцсетях. Она добавила, что теперь перестанет «чувствовать себя белой вороной в компании коллег, половина из которых уже была заочно арестована».
Суд назначил ей девять месяцев в исправительной колонии общего режима.
Напомним, в августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Киру Ярмыш к 1,5 года ограничения свободы за «подстрекательство к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции». После приговора Ярмыш покинула Россию. В марте МВД объявило ее в розыск.
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