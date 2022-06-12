Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев для переговоров с Зеленским
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев, сообщает Reuters.
«Это важный момент. Это сигнал единства, который мы посылаем украинцам», — цитирует агентство президента Франции Макрона.
Переговоры лидеров европейских стран с президентом Зеленским состоятся накануне решения Еврокомиссии, в пятницу она должна предоставить выводы о перспективе членства Украины в ЕС. Также этот вопрос будет обсуждаться 23-24 июня на саммите ЕС.
Издание отмечает, что на организацию визита глав трех государств в Киев ушло несколько недель.
«Это важный момент. Это сигнал единства, который мы посылаем украинцам», — цитирует агентство президента Франции Макрона.
Переговоры лидеров европейских стран с президентом Зеленским состоятся накануне решения Еврокомиссии, в пятницу она должна предоставить выводы о перспективе членства Украины в ЕС. Также этот вопрос будет обсуждаться 23-24 июня на саммите ЕС.
Издание отмечает, что на организацию визита глав трех государств в Киев ушло несколько недель.
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