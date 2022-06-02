В Костроме прошел митинг против применения ядерного оружия

16.46 Четверг, 9 июня 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Костроме прошёл митинг против применения ядерного оружия. На центральную площадь города вышли около десяти человек, пишет 7х7.

Митинг организовал депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов.

21 мая депутат на заседании думы предложил коллегам принять обращение к президенту и выступить против применения ядерного оружия. Из 31 присутствовавшего депутата двое проголосовали «за» включение этого вопроса в повестку, трое воздержались, остальные проголосовали «против», сообщало местное издание Kostroma News. По данным издания, в знак протеста Михайлов покинул зал заседаний и встал в одиночный пикет у входа в облдуму с плакатом против ядерной [Роскомнадзор].

Владимир Михайлов депутат пяти созывов Костромской облдумы, заслуженный изобретатель РФ. В декабре 2011 года написал заявление о выходе из «Единой России». Возглавляет «Партию социальной защиты».

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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