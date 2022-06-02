Суд в Санкт-Петербурге прекратил очередное дело по статье о «дискредитации армии»
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд прекратил дело Андрея Водопьянова по статье о дискредитации ВС РФ (20.3.3 КоАП) в связи с отсутствием состава правонарушения. Об этом сообщает ОВД-Инфо* со ссылкой на адвоката Игоря Коняева, представляющего интересы мужчины.
Водопьянов вышел на пикет 30 мая возле Гостиного двора, его задержали. Сообщается, что у него был плакат «Я против [Роскомнадзор]». «Чёрно-белый, никакой символики, намеков и тому подобного. Это и спасло, а также неверно выбранная полицией квалификация: вменили «призывы к воспрепятствованию использования ВС...». Очевидно же, что призыва нет, есть личное мнение», — сказал адвокат.
Напомним, 5 мая Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело по статье о «дискредитации вооруженных сил» в отношении петербуржца Вадима Дударева, который ранее вышел на Исаакиевскую площадь с двумя плакатами в руках. На них было написано «Иконы мироточат» и «И ты попробуй». «Происходящим, считали составители протокола, Дударев дискредитировал Вооруженные силы РФ и подрывал их авторитет. Суд ознакомился с плакатами и иными материалами и прекратил дело за отсутствием состава», — сообщала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Также 5 мая Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело о «дискредитации вооруженных сил РФ» в отношении Алексея Подгорных, который вышел на Невский проспект с плакатом, содержащим фразы из антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».
*Минюст включил ОВД-Инфо в реестр иноагентов
Водопьянов вышел на пикет 30 мая возле Гостиного двора, его задержали. Сообщается, что у него был плакат «Я против [Роскомнадзор]». «Чёрно-белый, никакой символики, намеков и тому подобного. Это и спасло, а также неверно выбранная полицией квалификация: вменили «призывы к воспрепятствованию использования ВС...». Очевидно же, что призыва нет, есть личное мнение», — сказал адвокат.
Напомним, 5 мая Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело по статье о «дискредитации вооруженных сил» в отношении петербуржца Вадима Дударева, который ранее вышел на Исаакиевскую площадь с двумя плакатами в руках. На них было написано «Иконы мироточат» и «И ты попробуй». «Происходящим, считали составители протокола, Дударев дискредитировал Вооруженные силы РФ и подрывал их авторитет. Суд ознакомился с плакатами и иными материалами и прекратил дело за отсутствием состава», — сообщала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Также 5 мая Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело о «дискредитации вооруженных сил РФ» в отношении Алексея Подгорных, который вышел на Невский проспект с плакатом, содержащим фразы из антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».
*Минюст включил ОВД-Инфо в реестр иноагентов
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