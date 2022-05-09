Суд признал, что мэрия Барнаула незаконно отказала коммунистам в пикете против повышения цен
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Центральный районный суд Барнаула постановил, что администрация города незаконно отказала местным коммунистам в проведении пикета против повышения цен. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Алтайского отделения КПРФ.
17 мая городская администрация во исполнение решения суда была вынуждена согласовать пикет «Против повышения цен!», он запланирован на среду 18 мая.
Напомним, в пятницу в КПРФ сообщили, что администрация Барнаула не согласовала мероприятие из-за того, что пикет, по мнению чиновников, «может сформировать негативное отношение к специальной военной операции на Украине», что может повлечь «необоснованный рост социальной напряженности, общественные волнения, способные вызвать нарушения общественного порядка».
Коммунисты посчитали такую форму отказа «хорошим поводом», чтобы отказывать в проведении любых протестных акций.
17 мая городская администрация во исполнение решения суда была вынуждена согласовать пикет «Против повышения цен!», он запланирован на среду 18 мая.
Напомним, в пятницу в КПРФ сообщили, что администрация Барнаула не согласовала мероприятие из-за того, что пикет, по мнению чиновников, «может сформировать негативное отношение к специальной военной операции на Украине», что может повлечь «необоснованный рост социальной напряженности, общественные волнения, способные вызвать нарушения общественного порядка».
Коммунисты посчитали такую форму отказа «хорошим поводом», чтобы отказывать в проведении любых протестных акций.
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