Суд заменил наказание Соболь с ограничения свободы на реальный срок в колонии
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Симоновский суд Москвы заменил наказание Любови Соболь с ограничения свободы на реальный срок в колонии.
Ей назначено пять месяцев и 26 дней лишения свободы в колонии общего режима, пишут РИА Новости. Адвокат Соболь намерен обжаловать решение.
В августе 2021 года соратница Навального была признана виновной в нарушении санитарных норм в ходе январской несанкционированной акции. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года, запретили без уведомления покидать или менять место жительства, участвовать в массовых мероприятиях, без уведомления выезжать за пределы Москвы и Московской области.
СМИ сообщали, что Любовь Соболь уехала из России до того, как приговор вступил в силу.
Ей назначено пять месяцев и 26 дней лишения свободы в колонии общего режима, пишут РИА Новости. Адвокат Соболь намерен обжаловать решение.
В августе 2021 года соратница Навального была признана виновной в нарушении санитарных норм в ходе январской несанкционированной акции. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года, запретили без уведомления покидать или менять место жительства, участвовать в массовых мероприятиях, без уведомления выезжать за пределы Москвы и Московской области.
СМИ сообщали, что Любовь Соболь уехала из России до того, как приговор вступил в силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Стрелявшего в СОБРовцев охотника из Сысерти отпустили на свободу под подписку о невыезде
07 апреля 2022
07 апреля 2022