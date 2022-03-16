Песков рассказал CNN о возможности применения ядерного оружия и приговоре Навального
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы CNN. В частности, его спросили о том, может ли Россия применить ядерное оружие и при каких обстоятельствах.
Дмитрий Песков заявил, что концепция национальной безопасности России предусматривает использование ядерного оружия только в случае угрозы самому ее существованию. По его словам, нет других причин использования такого оружия, кроме указанных в тексте концепции, который является публичным.
Напомним, 27 февраля президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
В разговоре с журналистом CNN представитель Кремля рассказал также о военной спецоперации. По его словам, спецоперация на территории Украины идет в соответствии с заранее поставленными задачами и планами. Он утверждает, что «никто с самого начала не думал, что спецоперация на Украине займет пару дней». России было очевидно, что Украина намеревалась сама начать военную операцию против Донбасса, говорит Песков.
Также журналист спросила его о новом приговоре Алексею Навальному, а именно, можно ли считать приговор подтверждением того, что власти боятся оппозиционера. На это пресс-секретарь президента ответил, что Навальный совершил мошенничество и должен понести за него наказание. «Никто его не боится. Если человек преступник, он должен сидеть в тюрьме», — заявил Песков. Он сказал, что это преступление исключительно экономическое.
Дмитрий Песков заявил, что концепция национальной безопасности России предусматривает использование ядерного оружия только в случае угрозы самому ее существованию. По его словам, нет других причин использования такого оружия, кроме указанных в тексте концепции, который является публичным.
Напомним, 27 февраля президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
В разговоре с журналистом CNN представитель Кремля рассказал также о военной спецоперации. По его словам, спецоперация на территории Украины идет в соответствии с заранее поставленными задачами и планами. Он утверждает, что «никто с самого начала не думал, что спецоперация на Украине займет пару дней». России было очевидно, что Украина намеревалась сама начать военную операцию против Донбасса, говорит Песков.
Также журналист спросила его о новом приговоре Алексею Навальному, а именно, можно ли считать приговор подтверждением того, что власти боятся оппозиционера. На это пресс-секретарь президента ответил, что Навальный совершил мошенничество и должен понести за него наказание. «Никто его не боится. Если человек преступник, он должен сидеть в тюрьме», — заявил Песков. Он сказал, что это преступление исключительно экономическое.
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