Украинские СМИ сообщили о ракетном ударе по зданию управления полиции в Харькове
Россия и мир
Фото: кадр из видео агентства Униан
Украинское агентство Униан сообщило, что утром в Харькове по зданию областного Управления полиции был нанесен предположительно ракетный удар.
«Здание практически разрушено», - пишет агентство. Сейчас на месте тушат пожар.
Также, по сообщению СМИ, в эти минуты крупный пожар в здании социологического факультета Национального Университета имени Каразина, которое находится через дорогу от Управления полиции.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
«Здание практически разрушено», - пишет агентство. Сейчас на месте тушат пожар.
Также, по сообщению СМИ, в эти минуты крупный пожар в здании социологического факультета Национального Университета имени Каразина, которое находится через дорогу от Управления полиции.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!