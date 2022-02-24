Сенатор Нарусова рассказала, что пытается договориться о вывозе тел погибших из зоны военных действий
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ
Сенатор Людмила Нарусова в эфире телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов и заблокирован) рассказала, как в эти дни работает Комитет солдатских матерей.
По ее словам, накануне она была в Комитете, который «просто завален звонками и письмами матерей, которые утратили связь с детьми».
«Им [матерям] нечего терять, они ищут хоть что-то, что дало бы им информацию. Они видели фотографии реальных своих сыновей, и стали связываться, и выяснили, что кто-то в плену, кто-то погиб. Но вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать, просто не стоит!» - говорит Нарусова.
Она утверждает, что пытается лично договориться с военными, чтобы организовать вывоз тел погибших.
«Лично я сегодня звонила в штаб Западного военного округа, пресс-секретарю заместителя Министра обороны, и говорила, почему бы не договориться о коридоре, по которому хотя бы можно вывезти тела? Ведь они лежат не преданные земле […]некоторых нельзя идентифицировать […] Это ни по каким законам войны невозможно», - цитирует телеканал.
В Минобороны РФ эту информацию пока не комментируют.
Корреспондент «Вечерних ведомостей» попытался связаться с Комитетом солдатских матерей. Представитель Комитета Ксения Феткуллина нам ответила так: «Мы, как матери своих сыновей, пока не скажем ни слова. Во имя их жизней».
На странице Комитета ВКонтакте 27 февраля разместили информацию для семей военнослужащих с просьбой не вестись на провокации, закрыть страницы в соцсетях и убрать оттуда фотографии сыновей. Также рекомендовано «не звонить на горячую линию украинской стороны в целях безопасности ваших бойцов». Вчера на странице Комитета опубликовали телефоны региональных горячих линий в России для родственников военнослужащих.
Накануне главы регионов рассказали о погибших участниках военной спецоперации на территории Украины.
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Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
По ее словам, накануне она была в Комитете, который «просто завален звонками и письмами матерей, которые утратили связь с детьми».
«Им [матерям] нечего терять, они ищут хоть что-то, что дало бы им информацию. Они видели фотографии реальных своих сыновей, и стали связываться, и выяснили, что кто-то в плену, кто-то погиб. Но вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать, просто не стоит!» - говорит Нарусова.
Она утверждает, что пытается лично договориться с военными, чтобы организовать вывоз тел погибших.
«Лично я сегодня звонила в штаб Западного военного округа, пресс-секретарю заместителя Министра обороны, и говорила, почему бы не договориться о коридоре, по которому хотя бы можно вывезти тела? Ведь они лежат не преданные земле […]некоторых нельзя идентифицировать […] Это ни по каким законам войны невозможно», - цитирует телеканал.
В Минобороны РФ эту информацию пока не комментируют.
Корреспондент «Вечерних ведомостей» попытался связаться с Комитетом солдатских матерей. Представитель Комитета Ксения Феткуллина нам ответила так: «Мы, как матери своих сыновей, пока не скажем ни слова. Во имя их жизней».
На странице Комитета ВКонтакте 27 февраля разместили информацию для семей военнослужащих с просьбой не вестись на провокации, закрыть страницы в соцсетях и убрать оттуда фотографии сыновей. Также рекомендовано «не звонить на горячую линию украинской стороны в целях безопасности ваших бойцов». Вчера на странице Комитета опубликовали телефоны региональных горячих линий в России для родственников военнослужащих.
Накануне главы регионов рассказали о погибших участниках военной спецоперации на территории Украины.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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