Глава Ульяновской области сообщил о двух погибших в ходе военной спецоперации в Украине
Россия и мир
Фото: ютюб-канал правительства Ульяновской области
Глава Ульяновской области Алексей Русских сегодняшнее заседание регионального правительства начал с минуты молчания. Трансляция заседания велась на ютюб-канале.
Губернатор сообщил, что на территории Украины в военной спецоперации принимает участие 31-я бригада ВДВ.
«Есть потери. Пока два человека. Имена по определенным причинам пока мы не сообщаем, но я прошу всех почтить их память минутой молчания», - сказал глава региона.
Ранее о потерях в ходе спецоперации сообщили главы Дагестана, Калмыкии, Чеченской Республики.
В министерстве обороны РФ эти данные пока не комментируют.
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Губернатор сообщил, что на территории Украины в военной спецоперации принимает участие 31-я бригада ВДВ.
«Есть потери. Пока два человека. Имена по определенным причинам пока мы не сообщаем, но я прошу всех почтить их память минутой молчания», - сказал глава региона.
Ранее о потерях в ходе спецоперации сообщили главы Дагестана, Калмыкии, Чеченской Республики.
В министерстве обороны РФ эти данные пока не комментируют.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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