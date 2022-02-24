Украинские СМИ сообщили о взрыве на площади Свободы в Харькове
Россия и мир
Фото: телеграм-канал агентства УНИАН, скриншот видео
Украинское агентство УНИАН опубликовало кадры взрыва на городской площади Свободы в центре Харькова. Сообщается, что сегодня утром атаке подверглось здание областной администрации, точнее - его правое крыло.
На опубликованных кадрах можно увидеть мощный взрыв, предположительно, от снаряда, в это время по центральной улице в непосредственной близости от администрации проезжали автомобили.
По данным агентства, здание уцелело, есть повреждения. О жертвах не сообщается.
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На опубликованных кадрах можно увидеть мощный взрыв, предположительно, от снаряда, в это время по центральной улице в непосредственной близости от администрации проезжали автомобили.
По данным агентства, здание уцелело, есть повреждения. О жертвах не сообщается.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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