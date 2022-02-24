Рамзан Кадыров сообщил о потерях среди уроженцев Чечни в ходе военной спецоперации
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал обращение к мирным жителям и военнослужащим Украины. Он призвал «вместе освободить страну от предателей и бандитов», а также сообщил о потерях.
«Кстати, о жертвах. Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть, к сожалению, потери. Двое умерло […], ещё шестеро получили ранения разной степени […] У них был приказ - минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили», - написал глава Чечни. По его словам, погибшие отдали жизни за безопасность двух стран.
Сейчас, как пишет Кадыров, войска Росгвардии по Чеченской Республике, «вооруженные новейшей техникой, обмундированием, физически подготовленные, настроены выполнить приказ любой сложности».
Ранее о потерях в ходе военной спецоперации сообщали глава Дагестана и глава Калмыкии.
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Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
«Кстати, о жертвах. Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть, к сожалению, потери. Двое умерло […], ещё шестеро получили ранения разной степени […] У них был приказ - минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили», - написал глава Чечни. По его словам, погибшие отдали жизни за безопасность двух стран.
Сейчас, как пишет Кадыров, войска Росгвардии по Чеченской Республике, «вооруженные новейшей техникой, обмундированием, физически подготовленные, настроены выполнить приказ любой сложности».
Ранее о потерях в ходе военной спецоперации сообщали глава Дагестана и глава Калмыкии.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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