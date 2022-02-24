Оппозиционного саратовского депутата Николая Бондаренко лишили мандата из-за донатов
Россия и мир
Фото: SOTA
Сегодня оппозиционного депутата саратовского областного парламента Николая Бондаренко лишили мандата голосованием большинства из «Единой России». Об этом «Вечерним ведомостям» рассказал сам депутат. Он считает, что это решение политическое и связано с «курсом на борьбу с инакомыслием в России».
«Депутаты «Единой России» своим большинством проголосовали за то, чтобы лишить меня мандата, и после потребовали, чтобы я покинул зал. Это совершенно незаконное решение, я считаю. Они шли к этому пять лет, и сегодня предъявили мне абсолютно несостоятельные претензии», — говорит Бондаренко.
По словам депутата, претензии его коллег заключались в получении им донатов, монетизации роликов на ютюбе. «В 2020 году в местное законодательство были внесены изменения, они прописали возможность лишения депутатского мандата. Для депутатов, которые работают на общественных началах, вознаграждения в виде донатов под запретом. Там есть формулировка про гонорары за публикации, но она, на мой взгляд, довольно размыта, под нее попадают, по сути, любые перечисления средств», — объясняет депутат.
По словам Бондаренко, на вопрос фракции о том, какие именно вознаграждения и сколько средств были получены, Дума не смогла ответить. В знак протеста фракция КПРФ покинула заседание парламента. Депутат намерен оспаривать решение Думы.
Николай Бондаренко известен как создатель оппозиционного ютюб-канала «Дневник депутата», у него 1,71 млн подписчиков.
«Депутаты «Единой России» своим большинством проголосовали за то, чтобы лишить меня мандата, и после потребовали, чтобы я покинул зал. Это совершенно незаконное решение, я считаю. Они шли к этому пять лет, и сегодня предъявили мне абсолютно несостоятельные претензии», — говорит Бондаренко.
По словам депутата, претензии его коллег заключались в получении им донатов, монетизации роликов на ютюбе. «В 2020 году в местное законодательство были внесены изменения, они прописали возможность лишения депутатского мандата. Для депутатов, которые работают на общественных началах, вознаграждения в виде донатов под запретом. Там есть формулировка про гонорары за публикации, но она, на мой взгляд, довольно размыта, под нее попадают, по сути, любые перечисления средств», — объясняет депутат.
По словам Бондаренко, на вопрос фракции о том, какие именно вознаграждения и сколько средств были получены, Дума не смогла ответить. В знак протеста фракция КПРФ покинула заседание парламента. Депутат намерен оспаривать решение Думы.
Николай Бондаренко известен как создатель оппозиционного ютюб-канала «Дневник депутата», у него 1,71 млн подписчиков.
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