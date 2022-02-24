Ещё один депутат Госдумы публично осудил военную спецоперацию
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ
Депутат Госдумы от партии «Новые люди», известный в прошлом участник игр КВН Сангаджи Тарбаев, признался, что не ожидал военного конфликта на территории Украины, хотя и голосовал «за» ратификацию договоров о дружбе с ДНР и ЛНР. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента).
«Я сожалею, что такая операция началась. Потому что гибнут люди. Много друзей, много знакомых там […] Не могу сказать, насколько это правильно или нет, потому что не понимаю всех причин принятия этого решения».
По его словам, депутаты ГД голосовали за то, «чтобы между Россией и ДНР и ЛНР были хорошие отношения, чтобы наконец прекратилась война на Донбассе». «Мы не предполагали, конечно, что за этим последует какая-то военная операция. Нет, конечно», — признался депутат.
Ранее с осуждением военной спецоперации выступили депутаты ГД от КПРФ Олег Смолин и Михаил Матвеев. Депутаты говорят, что они голосовали за мир, а не за крупномасштабные боевые действия.
Напомним, 22 февраля Госдума единогласно проголосовала за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. О начале военной спецоперации президент Владимир Путин объявил утром 24 февраля.
Один из парламентариев, депутат Анатолий Вассерман, рассказал «Вечерним ведомостям», почему был уверен в своем решении.
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«Я сожалею, что такая операция началась. Потому что гибнут люди. Много друзей, много знакомых там […] Не могу сказать, насколько это правильно или нет, потому что не понимаю всех причин принятия этого решения».
По его словам, депутаты ГД голосовали за то, «чтобы между Россией и ДНР и ЛНР были хорошие отношения, чтобы наконец прекратилась война на Донбассе». «Мы не предполагали, конечно, что за этим последует какая-то военная операция. Нет, конечно», — признался депутат.
Ранее с осуждением военной спецоперации выступили депутаты ГД от КПРФ Олег Смолин и Михаил Матвеев. Депутаты говорят, что они голосовали за мир, а не за крупномасштабные боевые действия.
Напомним, 22 февраля Госдума единогласно проголосовала за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. О начале военной спецоперации президент Владимир Путин объявил утром 24 февраля.
Один из парламентариев, депутат Анатолий Вассерман, рассказал «Вечерним ведомостям», почему был уверен в своем решении.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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