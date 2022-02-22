В Минобороны РФ объяснили ночной взрыв в небе над Киевом
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Антона Геращенко
Взрыв в небе над Киевом связан с ошибочным ударом украинской ПВО по собственному истребителю, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ. Российские вооруженные силы не наносили ракетных ударов по Киеву.
«Никаких ракетных ударов по Киеву […] российские вооруженные [силы] не наносили», — заявил источник ТАСС.
Появление яркого факела над городом ночью 25 февраля с последующим падением на жилой дом объяснили тем, что украинский комплекс ПВО по ошибке атаковал истребитель Су-27 украинских ВВС.
«Прошедшей ночью над Киевом выполнял задачи воздушного патрулирования истребитель Су-27 украинских ВВС. По ошибке один из украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, дислоцированный рядом с Киевом, идентифицировал его как цель и атаковал из штатных средств», — сказал собеседник агентства.
Ранее в СМИ появилась информация о серии взрывов в Киеве и пожаре в жилом девятиэтажном доме.
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«Никаких ракетных ударов по Киеву […] российские вооруженные [силы] не наносили», — заявил источник ТАСС.
Появление яркого факела над городом ночью 25 февраля с последующим падением на жилой дом объяснили тем, что украинский комплекс ПВО по ошибке атаковал истребитель Су-27 украинских ВВС.
«Прошедшей ночью над Киевом выполнял задачи воздушного патрулирования истребитель Су-27 украинских ВВС. По ошибке один из украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, дислоцированный рядом с Киевом, идентифицировал его как цель и атаковал из штатных средств», — сказал собеседник агентства.
Ранее в СМИ появилась информация о серии взрывов в Киеве и пожаре в жилом девятиэтажном доме.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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