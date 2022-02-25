Жительница Киева рассказала, что происходит в городе
Россия и мир
Люди в укрытии в киевском метро 24 февраля 2022 года. Фото: предоставлено Ксенией
Корреспондент «Вечерних ведомостей» поговорил с жителями Киева. Некоторые сегодня в спешном порядке покидают город, кто-то собирает вещи и ищет возможности уехать за границу, те, кто постарше, говорят, что «сидят на чемоданах» и с тревогой следят за сводками новостей. Всё происходящее жители столицы называют одним словом — «война».
38-летняя мама двоих детей, маркетолог Ксения рассказала о ситуации в городе подробнее.
«Что тут скажешь... Вчера где-то каждые два часа включалась сирена. По всем каналам просили срочно уйти в укрытие. При каждой сирене люди спускаются в метро, я тоже была там несколько раз. Это зрелище, которое не описать словами. Люди сидят бок о бок друг с другом, с колясками, с собаками и кошками, дети и старики. Многие остались там на ночь, а я не успела собрать вещи. На ночь мы, все жильцы нашего дома, спустились в подземный паркинг, вынесли раскладушки, взяли с собой питьевую воду. Переночевали без происшествий.
Бомбоубежища в городе есть, но их не хватает, так как почти все подвальные помещения в центре давно заняты магазинами и барами. Все кругом закрыто, кроме аптек и магазинов. И туда, и туда — большие очереди. Мы не были готовы к такому стремительному развитию событий, никто не запасся солью, гречкой, всем необходимым.
По ощущениям, очень много людей осталось в городе. Но на выезде из Киева многокилометровая пробка, от Житомира до самой границы, наверное. Я не могу уехать за границу, так как у детей еще не готовы загранпаспорта.
Вчера мы впервые услышали и увидели настоящие взрывы, услышали стрельбу. Раньше такое можно было смотреть в интернете, а теперь все видно из окна. Мы не знаем, с какой стороны прилетит, это страшно».
О начале военной спецоперации президент России Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля. В Министерстве обороны РФ заявили, что в ходе операции гражданскому населению ничего не угрожает. Сообщалось, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
38-летняя мама двоих детей, маркетолог Ксения рассказала о ситуации в городе подробнее.
«Что тут скажешь... Вчера где-то каждые два часа включалась сирена. По всем каналам просили срочно уйти в укрытие. При каждой сирене люди спускаются в метро, я тоже была там несколько раз. Это зрелище, которое не описать словами. Люди сидят бок о бок друг с другом, с колясками, с собаками и кошками, дети и старики. Многие остались там на ночь, а я не успела собрать вещи. На ночь мы, все жильцы нашего дома, спустились в подземный паркинг, вынесли раскладушки, взяли с собой питьевую воду. Переночевали без происшествий.
Бомбоубежища в городе есть, но их не хватает, так как почти все подвальные помещения в центре давно заняты магазинами и барами. Все кругом закрыто, кроме аптек и магазинов. И туда, и туда — большие очереди. Мы не были готовы к такому стремительному развитию событий, никто не запасся солью, гречкой, всем необходимым.
По ощущениям, очень много людей осталось в городе. Но на выезде из Киева многокилометровая пробка, от Житомира до самой границы, наверное. Я не могу уехать за границу, так как у детей еще не готовы загранпаспорта.
Вчера мы впервые услышали и увидели настоящие взрывы, услышали стрельбу. Раньше такое можно было смотреть в интернете, а теперь все видно из окна. Мы не знаем, с какой стороны прилетит, это страшно».
О начале военной спецоперации президент России Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля. В Министерстве обороны РФ заявили, что в ходе операции гражданскому населению ничего не угрожает. Сообщалось, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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