Автор «Красной бурды» Владимир Маурин: «Мы весь день звонили друзьям на Украину и плакали»
Россия и мир
Авторы «Красной бурды» на пикете в Екатеринбурге (Владимир Маурин — справа). Фото: страница в Фейсбук Александра Ельнякова
Владимир Маурин, один из авторов юмористического журнала «Красная бурда», рассказал «Вечерним ведомостям», почему вышел на антивоенный пикет в Екатеринбурге и почему будет выходить снова.
«Любой человек, у которого есть хоть немного разума, должен в эти дни выступать против войны. Это стыд, позор и ужас, который по вине нашего правительства испытывают все россияне.
У меня папа 1939 года рождения, мама родилась в 1941 году. Они, по сути, родились и росли на войне. Мой дед погиб в Великую Отечественную. Я не хочу больше войны. Я не хочу, чтобы чьи-то дети, деды снова погибали на войне.
Я знаю, что есть проблема с нашим старшим поколением. Старших родственников убеждать высказываться «против» бесполезно. Им, к сожалению, мозги изо дня в день промывают телевизором. Это я знаю, увы, по своим родителям. Конечно, они против войны. Но они не будут говорить об этом на антивоенных акциях.
У нас на Украине живет много родных, очень близких людей. В Киеве, в Донецке, в Днепре. В Днепре у нас много друзей, с которыми мы дружим 30 лет, мы стали родными людьми. И город Днепропетровск был побратимом Свердловска, и шар каменный возле Театра Драмы подарен Екатеринбургу Днепром. И вот мы бомбим Днепр. За что? За что гибнут люди, которые ещё вчера были живы? Кто доволен этим? Эта цель была у Путина?..
Мы еще со времен КВН дружили с командой донецкого политеха (в популярной команде КВН «Дримтим» играли уральские и донецкие студенты; в одной из финальных песен у них была такая строчка: «И если спелись Донбасс с Уралом — союз такой несокрушим» — прим. Ред.). Сейчас всех ребят из команды разметало по миру, все из-за войны. Кто-то уехал за границу, кто-то по разным городам Украины, из родного Донецка уехали в Киев. А сейчас война достала их в Киеве...
Мы вчера весь день звонили им, плакали. Извинялись. Это очень больно. Нет войне. Нет».
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
«Любой человек, у которого есть хоть немного разума, должен в эти дни выступать против войны. Это стыд, позор и ужас, который по вине нашего правительства испытывают все россияне.
У меня папа 1939 года рождения, мама родилась в 1941 году. Они, по сути, родились и росли на войне. Мой дед погиб в Великую Отечественную. Я не хочу больше войны. Я не хочу, чтобы чьи-то дети, деды снова погибали на войне.
Я знаю, что есть проблема с нашим старшим поколением. Старших родственников убеждать высказываться «против» бесполезно. Им, к сожалению, мозги изо дня в день промывают телевизором. Это я знаю, увы, по своим родителям. Конечно, они против войны. Но они не будут говорить об этом на антивоенных акциях.
У нас на Украине живет много родных, очень близких людей. В Киеве, в Донецке, в Днепре. В Днепре у нас много друзей, с которыми мы дружим 30 лет, мы стали родными людьми. И город Днепропетровск был побратимом Свердловска, и шар каменный возле Театра Драмы подарен Екатеринбургу Днепром. И вот мы бомбим Днепр. За что? За что гибнут люди, которые ещё вчера были живы? Кто доволен этим? Эта цель была у Путина?..
Мы еще со времен КВН дружили с командой донецкого политеха (в популярной команде КВН «Дримтим» играли уральские и донецкие студенты; в одной из финальных песен у них была такая строчка: «И если спелись Донбасс с Уралом — союз такой несокрушим» — прим. Ред.). Сейчас всех ребят из команды разметало по миру, все из-за войны. Кто-то уехал за границу, кто-то по разным городам Украины, из родного Донецка уехали в Киев. А сейчас война достала их в Киеве...
Мы вчера весь день звонили им, плакали. Извинялись. Это очень больно. Нет войне. Нет».
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Екатеринбуржцы продолжают выходить на антивоенные пикеты
24 февраля 2022
24 февраля 2022
В Камышлове мужчина вышел на пикет против войны с Украиной
24 февраля 2022
24 февраля 2022
В Екатеринбурге задержали девушку, вышедшую на антивоенный пикет
25 февраля 2022
25 февраля 2022