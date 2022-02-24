Президент Украины обратился к россиянам после сообщений о взрывах в Киеве
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Владимира Зеленского
Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале записал видеообращение к россиянам после сообщений о взрывах в Киеве.
«Сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев, все это напоминает 1941-й год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать — мы вас видим. [...] Боритесь за нас, боритесь против войны».
Комментариев от министерства обороны РФ пока не поступало. Ранее в ведомстве заявили, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
«Сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев, все это напоминает 1941-й год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать — мы вас видим. [...] Боритесь за нас, боритесь против войны».
Комментариев от министерства обороны РФ пока не поступало. Ранее в ведомстве заявили, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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