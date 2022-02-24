Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и пожаре в жилом девятиэтажном доме
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Антона Геращенко
Украинское агентство УНИАН сообщает, что в пятницу ранним утром, около 4:22, в Киеве раздались несколько взрывов в разных районах. Сообщается, что взрывы слышны вблизи районов Жуляны, Троещины, Осокорки, а также на территории Позняков и Отрадного.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в телеграм-канале, что в Киеве загорелся 9-этажный жилой дом по улице Кошица, 7 а, спасатели тушили пожар с 4 по 9 этаж.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что, по предварительным данным, ранены трое человек, один из них в тяжелом состоянии, есть угроза разрушения здания.
Причина возгорания пока не установлена, украинские СМИ предполагают, что дом загорелся в результате падения летательного аппарата или обломков ракеты.
В минобороны РФ пока ситуацию не комментируют.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в телеграм-канале, что в Киеве загорелся 9-этажный жилой дом по улице Кошица, 7 а, спасатели тушили пожар с 4 по 9 этаж.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что, по предварительным данным, ранены трое человек, один из них в тяжелом состоянии, есть угроза разрушения здания.
Причина возгорания пока не установлена, украинские СМИ предполагают, что дом загорелся в результате падения летательного аппарата или обломков ракеты.
В минобороны РФ пока ситуацию не комментируют.
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