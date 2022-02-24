По всей стране прошли антивоенные акции, сообщается о сотнях задержанных
Россия и мир
Один из плакатов на стихийной антивоенной акции в Екатеринбурге. Фото: Вечерние ведомости
Сегодня во многих городах России прошли антивоенные акции, одиночные пикеты, стихийные митинги. Некоторые закончились жесткими задержаниями.
На Пушкинскую площадь в Москве днем вышли протестующие с плакатами, многих полиция задержала. Позже площадь обнесли забором, к вечеру в районе Новопушкинского сквера, по оценкам журналистов, находились около 400 человек. Полицейские массово задерживали людей возле здания «Известий».
В Санкт-Петербурге возле Гостиного двора люди выстроились в цепь солидарности. Сообщается, что к вечеру были задержаны около двух десятков человек.
Днем в Иркутске, Владивостоке, Астрахани, Новосибирске, Тюмени, Омске, Хабаровске, Екатеринбурге прошли одиночные пикеты, к вечеру протестующие стали собираться на стихийные шествия. В Перми полиция, по разным данным, задержала около 50 участников антивоенных акций.
В Екатеринбурге массовая антивоенная акция началась около 6 часов вечера на Площади 1905 года. Протестующие сменяли друг друга до позднего вечера. Некоторые пришли с антивоенными плакатами: «Нет войне», «Мы за мир». Многие выкрикивали политические лозунги. В начале акции среди задержанных были девушки и пожилые женщины, что вызвало шквал недовольства толпы. Так, в полицейскую машину увели 50-летнюю Галину Матвееву, она пришла поддержать протестующих и критиковала действующую власть. Позже полицейские переключились на молодых людей. Одного из них остановили, когда он ехал по проспекту и сигналил в поддержку скандирующих. Его повалили на проезжую часть. Как нам сказала сопровождающая его девушка, парню брызнули в лицо баллончиком. Позже полиция задержала еще одного водителя, который сигналил в поддержку участников акции.
«Вечерние ведомости» вели прямую трансляцию с места событий. Наш корреспондент поговорила с некоторыми протестующими. Все они категорически осуждали войну и военную агрессию, критиковали решения правительства и высказывались в поддержку народа Украины.
Вот некоторые цитаты:
«Я не хочу, чтобы жители Украины считали, что Россия – это Кремль. Я хочу, чтобы люди видели, что у россиян есть свое мнение и гражданская позиция»
«Я очень сильно против войны с Украиной, это позор для нашей страны»
«Не верится, что такая война возможна в 21 веке».
«Я против войны с братским народом».
«Мне 21 год, я родился и вырос при Путине. Мне хочется чего-то другого. Я против войны и против режима, который развязывает такую войну. Я не вижу другого пути повлиять на ситуацию, кроме как быть здесь».
«Я не верю пропаганде, которой нас пытаются кормить. На Украине живут прекрасные люди».
«Каждый совестливый гражданин должен сказать «нет» преступной войне. Мне не страшно, что меня задержат. Гораздо страшнее жить в такой стране, как мы сегодня».
852 человека задержали сегодня на антивоенных акциях протеста в 44 городах России, посчитали ОВД-Инфо (внесены российскими властями в реестр иноагентов).
На Пушкинскую площадь в Москве днем вышли протестующие с плакатами, многих полиция задержала. Позже площадь обнесли забором, к вечеру в районе Новопушкинского сквера, по оценкам журналистов, находились около 400 человек. Полицейские массово задерживали людей возле здания «Известий».
В Санкт-Петербурге возле Гостиного двора люди выстроились в цепь солидарности. Сообщается, что к вечеру были задержаны около двух десятков человек.
Днем в Иркутске, Владивостоке, Астрахани, Новосибирске, Тюмени, Омске, Хабаровске, Екатеринбурге прошли одиночные пикеты, к вечеру протестующие стали собираться на стихийные шествия. В Перми полиция, по разным данным, задержала около 50 участников антивоенных акций.
В Екатеринбурге массовая антивоенная акция началась около 6 часов вечера на Площади 1905 года. Протестующие сменяли друг друга до позднего вечера. Некоторые пришли с антивоенными плакатами: «Нет войне», «Мы за мир». Многие выкрикивали политические лозунги. В начале акции среди задержанных были девушки и пожилые женщины, что вызвало шквал недовольства толпы. Так, в полицейскую машину увели 50-летнюю Галину Матвееву, она пришла поддержать протестующих и критиковала действующую власть. Позже полицейские переключились на молодых людей. Одного из них остановили, когда он ехал по проспекту и сигналил в поддержку скандирующих. Его повалили на проезжую часть. Как нам сказала сопровождающая его девушка, парню брызнули в лицо баллончиком. Позже полиция задержала еще одного водителя, который сигналил в поддержку участников акции.
«Вечерние ведомости» вели прямую трансляцию с места событий. Наш корреспондент поговорила с некоторыми протестующими. Все они категорически осуждали войну и военную агрессию, критиковали решения правительства и высказывались в поддержку народа Украины.
Вот некоторые цитаты:
«Я не хочу, чтобы жители Украины считали, что Россия – это Кремль. Я хочу, чтобы люди видели, что у россиян есть свое мнение и гражданская позиция»
«Я очень сильно против войны с Украиной, это позор для нашей страны»
«Не верится, что такая война возможна в 21 веке».
«Я против войны с братским народом».
«Мне 21 год, я родился и вырос при Путине. Мне хочется чего-то другого. Я против войны и против режима, который развязывает такую войну. Я не вижу другого пути повлиять на ситуацию, кроме как быть здесь».
«Я не верю пропаганде, которой нас пытаются кормить. На Украине живут прекрасные люди».
«Каждый совестливый гражданин должен сказать «нет» преступной войне. Мне не страшно, что меня задержат. Гораздо страшнее жить в такой стране, как мы сегодня».
852 человека задержали сегодня на антивоенных акциях протеста в 44 городах России, посчитали ОВД-Инфо (внесены российскими властями в реестр иноагентов).
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