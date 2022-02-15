Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: «Это война»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал пост в Twitter:
«Путин только что начал полномасштабное вторжение в Украину. […]. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать — прямо сейчас».
Сегодня рано утром президент России объявил о начале военной операции в Донбассе.
Пользователи соцсетей сообщают о взрывах в нескольких городах Украины.
«Путин только что начал полномасштабное вторжение в Украину. […]. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать — прямо сейчас».
Сегодня рано утром президент России объявил о начале военной операции в Донбассе.
Пользователи соцсетей сообщают о взрывах в нескольких городах Украины.
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