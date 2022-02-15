«Мир призовет Россию к ответу»: Байден осудил «неоправданное нападение на Украину»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Президент США Джо Байден осудил действия России вскоре после объявления Путиным военных действий на востоке Украины.
Заявление Байдена цитирует CNN: «Молитвы всего мира […] с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу».
Заявление Байдена цитирует CNN: «Молитвы всего мира […] с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу».
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