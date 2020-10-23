В России выявили еще 16 710 случаев COVID-19

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили 16 710 новых случаев коронавируса. Всего в стране выявлено 1 513 877 заболевших.Из больниц по выздоровлению выписано 7 704 человека. Всего российские врачи вылечили уже 1 138 522 пациента с COVID-19.Также за сутки зафиксировано 229 летальных случаев. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 26 050 человек.