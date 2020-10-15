В России выявили еще 15 099 случаев COVID-19

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили 15 099 новых случаев коронавируса. Всего в стране выявлено 1 399 334 заболевших.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 5 377 человек. Всего российские врачи вылечили уже 1 070 576 пациентов с COVID-19.Также за сутки зафиксировано 158 летальных случаев. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 24 187 человек.