В России выявили еще 15 099 случаев COVID-19
Россия и мир
Фото: yandex.ru
За сутки в России подтвердили 15 099 новых случаев коронавируса. Всего в стране выявлено 1 399 334 заболевших.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 5 377 человек. Всего российские врачи вылечили уже 1 070 576 пациентов с COVID-19.
Также за сутки зафиксировано 158 летальных случаев. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 24 187 человек.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 5 377 человек. Всего российские врачи вылечили уже 1 070 576 пациентов с COVID-19.
Также за сутки зафиксировано 158 летальных случаев. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 24 187 человек.
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