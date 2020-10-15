В России выявили еще 14 922 случая COVID-19
Россия и мир
Фото: yandex.ru
За сутки в России подтвердили 14 922 новых случая коронавируса. Всего в стране выявлено 1 384 235 заболевших.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 8 617 человек. Всего российские врачи вылечили уже 1 065 199 пациентов с COVID-19.
Также за сутки зафиксировано 279 летальных случаев. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 24 002 человека.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 8 617 человек. Всего российские врачи вылечили уже 1 065 199 пациентов с COVID-19.
Также за сутки зафиксировано 279 летальных случаев. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 24 002 человека.
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