Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили 11 115 новых случаев коронавируса, из них 3 019 случаев (27,2%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 248 619 заболевших COVID-19.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 6 699 человек. Всего врачи вылечили уже 995 275 пациентов.Также за сутки зафиксировано 202 летальных случая. С начала эпидемии в России от коронавируса скончалось 21 865 человек.