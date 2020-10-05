В России подтвердили 11 115 новых случаев коронавируса
Россия и мир
Фото: yandex.ru/images
За сутки в России подтвердили 11 115 новых случаев коронавируса, из них 3 019 случаев (27,2%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 248 619 заболевших COVID-19.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 6 699 человек. Всего врачи вылечили уже 995 275 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 202 летальных случая. С начала эпидемии в России от коронавируса скончалось 21 865 человек.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 6 699 человек. Всего врачи вылечили уже 995 275 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 202 летальных случая. С начала эпидемии в России от коронавируса скончалось 21 865 человек.
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