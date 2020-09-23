В России выявили еще 8 945 случаев COVID-19
Россия и мир
Фото: yandex.ru
За сутки в России подтвердили 8 945 новых случаев коронавируса. Всего в стране выявлен 1 185 231 заболевший.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 5 985 человек. Всего российские врачи вылечили уже 964 242 пациентf с COVID-19.
Также за сутки зафиксировано 169 летальных случаев. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончался 20 891 человек.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 5 985 человек. Всего российские врачи вылечили уже 964 242 пациентf с COVID-19.
Также за сутки зафиксировано 169 летальных случаев. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончался 20 891 человек.
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