В России выявили еще 8 945 случаев COVID-19

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили 8 945 новых случаев коронавируса. Всего в стране выявлен 1 185 231 заболевший.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 5 985 человек. Всего российские врачи вылечили уже 964 242 пациентf с COVID-19.Также за сутки зафиксировано 169 летальных случаев. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончался 20 891 человек.