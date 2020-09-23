В России подтвердили 8 481 новый случай коронавируса
Россия и мир
Фото: yandex.ru/images
За сутки в России подтвердили 8 481 новый случай коронавируса, из них 2 170 случаев (25,6%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 176 286 заболевших.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 5 858 человек. Всего врачи вылечили уже 958 257 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 177 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 20 722 человека.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 5 858 человек. Всего врачи вылечили уже 958 257 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 177 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 20 722 человека.
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